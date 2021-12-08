Düzce'de yol denetimlerinde 5 araç trafikten men edildi - Haberler
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Düzce'de yol denetimlerinde 5 araç trafikten men edildi

Düzce'de yol denetimlerinde 5 araç trafikten men edildi
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de ağır tonajlı araçlara yönelik yol denetimlerinde 5 araç trafikten men edildi, bir sürücünün ehliyetine el konuldu.

DÜZCE (AA) - Düzce'de ağır tonajlı araçlara yönelik yol denetimlerinde 5 araç trafikten men edildi, bir sürücünün ehliyetine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığınca, İlçe Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle ağır tonajlı araçlara yönelik Düzce, Yığılca, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi yolları ve D-655 kara yolunda geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde 78 araç denetlendi, 5 araç trafikten men edildi, bir sürücünün ehliyetine el konuldu, 8 araca 4 bin 730 lira cezai işlem uygulandı.

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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