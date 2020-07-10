Düzce'de yapımına başlanılan Millet Bahçesi 300 günde bitecek
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Düzce'de yapımına başlanılan Millet Bahçesi 300 günde bitecek

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark alanını kapsayan Millet Bahçesi 1. Etap Projesinde ilk kazmanın vurulduğunu belirterek "Milletin olanı, millete kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz.

Düzce'de yapımına başlanılan Millet Bahçesi 300 günde bitecek
10.07.2020 22:20 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:43

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark alanını kapsayan Millet Bahçesi 1. Etap Projesinde ilk kazmanın vurulduğunu belirterek "Milletin olanı, millete kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. 10 ay içinde tamamlanacak Millet Bahçesi Düzce'ye çok yakışacak" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Millet Bahçesi 1. Etap Projesinin başladığını duyurarak 14 bin 252 metrekarelik İnönü Parkı ve yanında bulunan 4 bin 883 metrekarelik Avni Akyol ile 8 bin 135 metrekare büyüklüğündeki Anıtpark'ın birleştirileceği proje ile yaklaşık 27 bin metrekare alanın Millet Bahçesine dönüştürüleceğini söyledi. TOKİ ve Düzce Belediyesi iş birliği ile yürütülen projede ihaleyi alan Müteahhit Gürsel Selvi ile bir araya gelen Başkan Özlü, ilk toplantıyı yaparak yer teslimini gerçekleştirdi.

Toplantı hakkında açıklamada bulunan Başkan Özlü, TOKİ ile birlikte yürütülecek bu önemli proje ile şehrin kalbine 27 bin metrekarelik yeşil alan ve sosyal yaşam alanı kazandırdıklarını ifade etti. TOKİ'nin ihale şartı gereği 300 gün sonunda parkı tamamlayacağını belirten Başkan Özlü, "Milletin olanı, millete kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi artık alandaki atıl vaziyeti ortadan kaldırma zamanı, 10 ay içinde tamamlanacak Millet Bahçesi Düzce'ye çok yakışacak" dedi.

"Millet, 'Bahçesi'ne Kavuşuyor"

Sosyal medya üzerinden proje görselleri ile birlikte "10 Temmuz 2020… Başlıyoruz… Millet 'Bahçesi'ne Kavuşuyor" şeklinde heyecanlandıran bir paylaşım yapan Başkan Özlü, Düzce ölçeğindeki diğer illerden konumu ve büyüklüğü itibariyle ayrılan üç parkın, tek bir alan haline getirilmesi konusunda duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bu proje hem bizim hem de şehrimizin kalbi için büyük önem arz ediyor. Düzce'nin değerine değer katacak, Yeşil Düzce'yi daha şehrin merkezinde hissettirecek Millet Bahçesi 1. Etap; bizim için, tüm hemşerilerim için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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