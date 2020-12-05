Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı

05.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:50

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akınlar Mahallesi'ndeki depoya giren K.U. ve Z.Y, 3 tekerlekli motosikletlerinin arkasına kalorifer peteklerini yükledi.

Bölgede denetim yapan polis ekipleri, şahısları fark ederek durdurdu.

Kalorifer peteklerini çaldıkları belirlenen şüpheliler, polisin sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatması üzerine "Bilsek çıkar mıydık?" dedi.

Polis ekipleri, zanlıları sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları, görevli memura zorluk çıkardıkları ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Karakola götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bu arada, zanlılar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye ceza
Son dakika haberi | Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler uygulamada yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler uygulamada yakalandı
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kenan Işık Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Necip Uysal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Aralık Kasımpaşa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 14:50:56. #1.14#
title