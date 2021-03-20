Düzce'de silvikültür uygulamaları yapıldı
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Düzce'de silvikültür uygulamaları yapıldı

20.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:23
Düzce'de silvikültür uygulamaları yapıldı

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı Silvikültür programında bulunan, sıklık bakımı ve ilk aralama bakımları yapılan sahalarda, Düzce ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü teknik elemanlarının katıldığı eğitim amaçlı uygulama yapıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı Silvikültür programında bulunan, sıklık bakımı ve ilk aralama bakımları yapılan sahalarda, Düzce ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü teknik elemanlarının katıldığı eğitim amaçlı uygulama yapıldı.

Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner başkanlığında gerçekleşen tatbikata Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Silvikültür Şube Mühendisleri, Düzce ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme müdür yardımcıları ve işletme şefleri katıldı.

İlk olarak Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Düzce Orman İşletme Şefliği 87 nolu bölmede yapraklı türlerde ilk aralama çalışmalarında, ne tür uygulamalar yapılacağı anlatıldı. İşletme şefleri tarafından seçilen bireylere yapılan müdahale şekli ve uygunluğu değerlendirildi.

Daha sonra Darıyeri Orman İşletme Şefliğinde bulunan 62 nolu bölmede 2020 yılında sıklık bakımı çalışması tamamlanan deneme alanına gidilerek yapraklı ve ibreli türlerde müdahaleler konusunda bilgiler verildi. Son olarak genç meşcere bakımı yapılan silvikültür konularındaki teknik müdahaleler hakkında bilgiler verilerek tatbikat sona erdirildi. - DÜZCE

Düzce'de silvikültür uygulamaları yapıldı
Düzce'de silvikültür uygulamaları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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