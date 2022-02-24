Düzce'de seradan 300 kilogramlık demir çalan şüpheli yakalandı
AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde serada demir hırsızlığı yapan zanlı gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde serada demir hırsızlığı yapan zanlı gözaltına alındı.
D-100 kara yolu Yakabaşı köyü mevkisinde T.E'ye ait seradaki 300 kilogramlık demirin çalındığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Hırsızlığı K.A'nın yaptığını belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel