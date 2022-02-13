Düzce'de park halindeki otomobilin motor kısmı yandı - Haberler
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Düzce'de park halindeki otomobilin motor kısmı yandı

AA, Murat Ataseven - Güncel
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Düzce'de park halindeki otomobilin motor kısmı yandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hastane bahçesinde park halindeyken alev alan otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

KAYNAŞLI, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hastane bahçesinde park halindeyken alev alan otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynaşlı Devlet Hastanesinin bahçesinde park halindeki Aykut K'ye ait otomobilin motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın arka tarafına sıçramadan söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yandı.

AA / Murat Ataseven - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kaynaşlı, Hastane, Düzce, Güncel, Haberler

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