Motosiklet ciple çarpıştı: 2 ağır yaralı
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Motosiklet ciple çarpıştı: 2 ağır yaralı

05.11.2020 00:53 | Son Güncelleme: 05.11.2020 01:16

Düzce'de ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 CSA 830 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden ve kontrolsüz kavşağa girmeye çalışan Selim Ardıç idaresindeki 34 SLM 78 plakalı cipe arkadan çarptı.

Kazada, motosikletten yola savrulan Mustafa Akdoğan ile ismi belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Motosiklet ciple çarpıştı: 2 ağır yaralı
Motosiklet ciple çarpıştı: 2 ağır yaralı
Motosiklet ciple çarpıştı: 2 ağır yaralı
Motosiklet ciple çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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