Düzce'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı



DÜZCE'de kavşakta otomobil ile çarpışarak devrilen minibüste 4 kişi yaralandı. Yara almadan kurtulan ve korkan 5 yaşındaki çocuğu kadın astsubay sakinleştirdi.



Kaza, D-100 Karayolu Hacıdayı Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden 41 yaşındaki Ferit Köse yönetimindeki 81 FK 888 plakalı minibüs, kavşakta 65 yaşındaki Mehmet Bakan'ın kullandığı 81 BM 088 plakalı otomobille çarpışıpı sürüklenerek devrildi. Minibüste bulunan 35 yaşındaki Neşe Köse, 68 yaşındaki Gülşah Güler, 72 yaşındaki Özden Güler ve 6 yaşındaki Ayça Kilbahri yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza sırasında minibüsten fırlayan koltuğun üzerinde yapıldı. Bu sırada minibüste bulunan ve yara almadan kurtulan 5 yaşındaki kız çocuğu korku yaşadı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubay çocuğu kucağına alarak sakinleştirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.