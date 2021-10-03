Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
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Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

AA / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel
Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Uğur Gül idaresindeki 67 TP 671 plakalı minibüs ile Bayram Kurşunlu idaresindeki 54 ADG 688 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kemer mevkisi Aksaklar sapağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan Melih, Hikmet ve Akın Kurşunlu ile Ersin Kara yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

AA / Gökhan Alkan - Son Dakika Haberleri
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