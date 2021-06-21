Düzce'de mahalle parkları güvenli hale getiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de mahalle parkları güvenli hale getiriliyor

Düzce'de mahalle parkları güvenli hale getiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim döneminde mahalle sözleşmeleri kapsamında verdiği sözlerden biri olan oyun parklarına güvenlik kamerası kurulum çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim döneminde mahalle sözleşmeleri kapsamında verdiği sözlerden biri olan oyun parklarına güvenlik kamerası kurulum çalışmaları devam ediyor.

Çocukların parklarda güvenle oyun oynayabilmeleri ve Düzce'nin yaşam kalitesinin artırılması adına güvenlik konusunun öncelikli olduğuna işaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu kapsamda mahallelerde bulunan oyun alanlarının kamera sistemleriyle daha güvenli hale getirilmesi için parklara güvenlik kamerası kurulacağını ifade etti.

İlk olarak Aziziye Parkına güvenlik kamerası kurulumunun ardından Koçyazı ve Nusrettin Mahallelerinde bulunan oyun parklarına yönelik kamera sistemlerinin de montajlarını tamamladı. Mergiç, Cedidiye, Fevzi Çakmak, Akpınar ve Yeni Mahalle de bulunan oyun parklarının daha güvenli hale getirilme işlemlerini de sırayla tamamlayacak olan ekipler, diğer mahallelerden gelen talepler doğrultusunda kurulum işlemlerine devam edecek.

Düzce bizim evimiz, çocuklarımız ise geleceğimiz

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, açıklamasında şöyle dedi: "Geçtiğimiz aylarda Aziziye Parkında başladığımız güvenlik kamerası yerleştirme işlemlerimizi sürdürüyoruz. Talepler doğrultusunda ilk etapta 7 mahallemizde daha kamera sistemleri kurulumlarına başlıyoruz. Koçyazı ve Nusrettin Mahallesi tamamlanan kamera montaj çalışmaları sırasıyla tüm mahallelerimize yayılacak. Çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğlenmeleri için gereken tüm çalışmalar hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Düzce bizim evimiz, çocuklarımız ise geleceğimiz" dedi. - DÜZCE

Düzce'de mahalle parkları güvenli hale getiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Sedat Peker Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Emel Sayın Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de mahalle parkları güvenli hale getiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:36:43. #1.14#

title