Düzce'de kuvvetli rüzgar dolayısıyla müstakil evin çatısına ağaç devrildi - Haberler
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Düzce'de kuvvetli rüzgar dolayısıyla müstakil evin çatısına ağaç devrildi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de kuvvetli rüzgar dolayısıyla müstakil evin çatısına ağaç devrildi

Düzce'de gün boyu süren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de gün boyu süren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir iş hanının terasında bulunan demir tente, kuvvetli rüzgar nedeniyle caddeye düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, hasar gören tenteyi kaldırdı.

Karaca Mahallesi Çileli Sokak'ta da Ufuk Polat'a ait tek katlı müstakil evin çatısına ağaç devrildi.

Evin çatısında hasar oluşurken, ağaç itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Kuvvetli lodos nedeniyle kentte zaman zaman elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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