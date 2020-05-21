Düzce'de kavşakta ambulans ve 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Düzce'de kavşakta ambulans ve 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de kavşakta ambulans ve 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralıDÜZCE, (DHA) ? DÜZCE'de, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta otomobil aniden durunca ambulans ve otomobil ardı ardına çarpıştı.

21.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:04

Düzce'de kavşakta ambulans ve 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

DÜZCE, (DHA) ? DÜZCE'de, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta otomobil aniden durunca ambulans ve otomobil ardı ardına çarpıştı. Yaralanan bir kişi tedaviye alındı.

Kaza öğleden sonra Kervan kavşağı mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Düzce'ye hasta sevki yaptıktan sonra geri dönen Ahmet Özoğlu idaresindeki 67 AC 879 plakalı ambulans, trafik ışıklarında aniden duran Mehmet Dursun idaresindeki 81 ACC 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arkadan gelen Mehmet Keleş idaresindeki 81 DC 440 plakalı otomobil de ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet Dursun yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz olay yerine gelerek ambulans sürücüsünün durumu hakkında bilgi aldı.

Düzce'de kavşakta ambulans ve 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

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