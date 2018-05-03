Düzce'de Kadim Toplantısı

Kardeşlik, Akrabalık Dayanışma ve İletişim Merkezi (KADİM) toplantısı Düzce Valisi başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programa, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Miktat Çelebioğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, ilgili kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.

Her ay düzenli yapılan toplantıda gündeme ilişkin konular değerlendirilirken sosyal projelerin uygulanması ve çalışmalar istişare edildi.

Başkan Yardımcısı Çelebioğlu, çalışmalara her zaman destek verdiklerini ifade ederek, "KADİM kapsamında uygulanacak çalışmaları Valimiz başkanlığında değerlendirdik. Güzel ve verimli bir toplantı oldu. Her ay düzenlenen istişare toplantısına belediyemiz adına destek vermek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.