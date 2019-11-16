Düzce'de halk otobüsü alev alev yandı
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Düzce'de halk otobüsü alev alev yandı

Düzce'de halk otobüsü alev alev yandıDüzce'de, motoru tutuşan halk otobüsünden yolcular tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

16.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:49
Düzce'de halk otobüsü alev alev yandı

'de halk otobüsü alev alev yandı

Düzce'de, motoru tutuşan halk otobüsünden yolcular tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde, Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi Anıtpark mevkiinde meydana geldi. Kalıcı Konutlar ile Düzce arasında sefer yapan idaresindeki 81 ER 445 plakalı halk otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sinan Taş otobüsü durdurarak, kapıları açtı. Yolcular aşağı inerken, otobüs alev alev yanmaya başladı. verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Otobüsün bir kısmı yanarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Düzce'de halk otobüsü alev alev yandı
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