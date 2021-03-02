Son dakika haber... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Son dakika haber... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

02.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:57

Bir son dakika haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Öztürk idaresindeki 81 DV 651 plakalı hafif ticari araç, Barbaros kavşağında manevra yaptığı esnada D-010 Karadeniz Sahil Yolu'ndan Karasu yönüne giden İsmail Sağlam yönetimindeki 60 RA 912 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Sema Öztürk, Ayşe Karaca ve Zeynep Gülsüm Karaca (3) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Son dakika haber... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haber... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haber... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haber... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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