Düzce'de dolabın gider borusu deliğine başı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Düzce'de dolabın gider borusu deliğine başı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Düzce'de dolabın gider borusu deliğine başı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Düzce'de banyo dolabında gider borusunun geçmesi için açılan deliğe başı sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de banyo dolabında gider borusunun geçmesi için açılan deliğe başı sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'ndeki bir evde, kedisinin çamaşır makinesine ait gider borusunun geçmesi için banyo dolabında açılan deliğe sıkıştığını gören sahibi, hayvanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, dolabı keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yara almayan kedi, sahibine teslim edildi.

Düzce'de dolabın gider borusu deliğine başı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Düzce'de dolabın gider borusu deliğine başı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Azmimilli Mahallesi, İtfaiye, Düzce, kedi, Güncel, Haber

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