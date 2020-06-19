Düzce'de çelik sac yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi
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Düzce'de çelik sac yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Düzce'de seyir halindeyken alev alan çelik sac yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

19.06.2020 01:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:20

Düzce'de seyir halindeyken alev alan çelik sac yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Halil İbrahim İnan idaresindeki çelik sac taşıyan 81 BY 885 plakalı tır, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisinde motor bölümünden alev aldı.

Durumu fark ederek tırını yolun kenarına çeken İnan, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı fakat alevler aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Tırın çekicisi tamamen yandı, söndürme çalışmaları sırasında yolun Zonguldak istikameti ulaşıma kapatıldı.

Çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü.

Düzce'de çelik sac yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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