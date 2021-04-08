Bir kişinin mendil satarken üşüyen çocuğa montunu vermesi cep telefonuyla görüntülendi
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Bir kişinin mendil satarken üşüyen çocuğa montunu vermesi cep telefonuyla görüntülendi

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Kültür Sanat

Düzce'de bir kişinin mendil satarken üşüyen çocuğa aracından inerek montunu vermesi cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Düzce'de bir kişinin mendil satarken üşüyen çocuğa aracından inerek montunu vermesi cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Rasim Betir Bulvarı'nda ışıklarda aracıyla duran Tugay Çınar (25), mendil satan küçük çocuğun üşüdüğünü fark etti.

Aracından inip çocuğun yanına giden Çınar, üzerindeki montu çıkarıp çocuğa verdikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Çınar'ın çocuğa montunu verdiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzce Kamyoncular Kooperatifinde sevkiyatçı olarak çalışan Tugay Çınar, gazetecilere, insanlık görevini yaptığını, çocuğu sevindirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kameraya çekildiğini fark etmediğini dile getiren Çınar, "Kardeşimiz peçete satıyordu, üşüdüğünü gördüm. O anda içimden montumu ona vermek geldi. Aracımdan indim, montumu verdim. O da bana teşekkür etti. Daha sonra vedalaştık. Keşke elimden daha çok şey gelseydi. Montsuz kalmış oldum ama olsun sıkıntı yok." diye konuştu.

Bir kişinin mendil satarken üşüyen çocuğa montunu vermesi cep telefonuyla görüntülendi
Bir kişinin mendil satarken üşüyen çocuğa montunu vermesi cep telefonuyla görüntülendi
Bir kişinin mendil satarken üşüyen çocuğa montunu vermesi cep telefonuyla görüntülendi
Bir kişinin mendil satarken üşüyen çocuğa montunu vermesi cep telefonuyla görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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