Düzce'de belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Düzce'de belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Düzce'de hafif ticari araç ve belediye otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de hafif ticari araç ve belediye otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyciler Mahallesi 1615. Cadde'de Hatem Örnek idaresindeki 81 ABS 278 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Bayrak'ın kullandığı 81 FR 361 plakalı belediye otobüsü Beyçiler İlkokulu kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücü Örnek ile yanında bulunan Birgül Örnek yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Belediye otobüsü sürücüsü ile içinde bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı

Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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