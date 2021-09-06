Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı
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Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı

Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de, elektrik direğine çarpan otomobile bakmak için yavaşlayan cipe başka bir araç çarptı; 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı.

Düzce'de, elektrik direğine çarpan otomobile bakmak için yavaşlayan cipe başka bir araç çarptı; 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Adem Aydın idaresindeki 81 FD 337 plakalı otomobil, Doğanlı Kavşağı mevkisinde yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Mehmet İnceoğlu yönetimindeki 14 BD 575 plakalı otomobil ise kazayı görerek yavaşlayan Salih Saran yönetimindeki 81 BA 566 plakalı cipe arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında araçların sürücüleri ile Adem Aydın'ın kullandığı otomobilde bulunan Dilek Aydın, Ertuğrul Aydın, Salih Aydın ve Melek Toprak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı
Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı
Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı
Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı - Haberler
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