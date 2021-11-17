DÜZCE'DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

DÜZCE (DHA) - AFAD'ın verilerine göre saat 15.40'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler meydana geldi. Saat 15.53'de 1.6, saat 15.55'de 1.5 ve saat 15.57'de 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

'YIKILAN BİNAMIZ YOK'

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Çok şükür ki deprem nedeniyle herhangi bir can kaybımız ya da yıkılan bir binamız yok. AFAD ve gönüllü ekiplerimiz hemen sahaya indi. Gelen ihbarları değerlendireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Murat KÜÇÜK/ DÜZCE- DHA