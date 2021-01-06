Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı

06.01.2021 02:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 02:29
Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı

DÜZCE'de, elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 2 katlı ev alev alev yandı.

DÜZCE'de, elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 2 katlı ev alev alev yandı. Evde yaşayan Keser ailesi, dışarı çıkarak canlarını kurtardı.

Gece saatlerinde Aziziye Mahallesi 884 Sokak'ta 2 katlı evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Dumanı fark eden Keser ailesi dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken elektrik hatlarının kısa devresi yapması sonucu patlamalar meydana geldi. Elektriklerin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Evin çevresinde bulunan vatandaşlar polis ekiplerince evlerinden çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

'EVİM GİTTİ, YUVAM DAĞILDI'Evin yanmasının üzüntüsünü yaşayan Ömer Keser, "Sigortalardan çıktığını tahmin ediyorum. İçeride çocuklarım ve eşim vardı. Evim gitti, yuvam dağıldı. Ben televizyon izliyordum. Sigorta attı. Çatıya çıktım sigortayı açtım. Patladı sigorta. Evin içine duman girmeye başladı. Dışarı çıktım alevleri gördüm, itfaiyeyi aradım" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı
Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı
Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı
Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı
Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı
Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı
Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Ömer Bayram Samet Aybaba Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 02:29:39. #1.15#
title