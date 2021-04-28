Düzce'de 18 gün önce kaybolan kişi aranıyor
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Düzce'de 18 gün önce kaybolan kişi aranıyor

Düzce'de 18 gün önce kaybolan kişi aranıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 18 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 18 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Gümüşova'daki evinden 10 Nisan'da ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 60 yaşındaki Mustafa Alkan için yakınları emniyet güçlerine ihbarda bulundu.

Arama çalışması başlatan ekiplerin izine rastlamadığı Alkan'ın, Gümüşova ile Sakarya'nın Hendek ilçesi arasındaki dağlık alanda görüldüğü ihbarı üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Alkan'ı bulmak için AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve çeşitli gönüllü arama ekiplerince ormanlık alan ve dere yataklarında çalışma yürütülüyor.

Arama çalışmalarına drone ile de destek veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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