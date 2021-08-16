Düzce'de 10 yaşındaki çocuk harçlıklarıyla afetzedelere destek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de 10 yaşındaki çocuk harçlıklarıyla afetzedelere destek oldu

Düzce'de 10 yaşındaki çocuk harçlıklarıyla afetzedelere destek oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Düzce'de 10 yaşındaki Alp Osman Öztürk, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Yığılca Belediyesince sel ve yangın bölgelerindeki afetzedeler için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Düzce'de 10 yaşındaki Alp Osman Öztürk, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Yığılca Belediyesince sel ve yangın bölgelerindeki afetzedeler için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar köyünde oturan Öztürk, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde mağdur olan insanlara yardımcı olmak istediğini ailesine iletti.

Ebeveynlerinin de desteğini alan çocuk, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Yığılca Belediyesince başlatılan kampanyaya bağışladı.

Paraları ekiplere teslim eden Öztürk, gazetecilere, son günlerde yaşanan yangın ve sel afetlerini izlediğinde insanların yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah." dedi.

Yığılca Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Recep Öztürk ise duyarlı insanların ellerinden geldiğince malzeme yardımında bulunduğunu ifade ederek, "Ancak 10 yaşındaki kardeşimizin biriktirdiği harçlıklarını yardım malzemesi alınmak üzere bizlere teslim etmesi, çok duygulandırdı. Kardeşimizin bu duyarlı hareketi, eminim birçoğumuza örnek teşkil edecektir. Mağdur vatandaşlarımız adına kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

Son dakika haberi... Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Son dakika haberi... Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Son Dakika | EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE SELDE KAYBOLAN EŞE GÖZYAŞI
Son Dakika | EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE SELDE KAYBOLAN EŞE GÖZYAŞI
ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇİFTİN ACI KADERİ
ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇİFTİN ACI KADERİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Kibariye Berdan Mardini Seren Serengil Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de 10 yaşındaki çocuk harçlıklarıyla afetzedelere destek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:30:00. #1.15#

title