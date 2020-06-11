Düzce Belediyesi kaldırım işgaline karşı uyarı yaptı
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Düzce Belediyesi kaldırım işgaline karşı uyarı yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yol, kaldırım işgali yapan esnaf ve sayar satıcılara yönelik denetimleri yoğunlaştırdı.

Düzce Belediyesi kaldırım işgaline karşı uyarı yaptı
11.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:48

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yol, kaldırım işgali yapan esnaf ve sayar satıcılara yönelik denetimleri yoğunlaştırdı.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, yayalar ve engelli vatandaşların yürüme alanı olan kaldırımların bazı iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için esnafları tek tek gezerek denetledi. Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları, sergi alanı gibi kullanmamaları konusunda esnafları uyaran ekipler, işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnaflara tebligatta bulundu. Esnafları daha sorumlu olmaya davet eden ekipler, uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap vb. satış eşyası bulunduran veya kenarlarına inşaat atığı dökenler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 38. Maddesi gereğince para cezası kesileceği bildirildi. Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda görüntü kirliliği oluşturan, çevreyi kirleten, yol geçişlerini engelleyen, sağlığa aykırı yiyecek satma girişiminde bulunan seyyar satıcılara yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Zabıta denetimleri, işgaller son buluncaya kadar aralıksız devam edecektir. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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