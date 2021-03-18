Düzce Belediyesi iştirak şirketlerde yönetim değişti
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Düzce Belediyesi iştirak şirketlerde yönetim değişti

18.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:08
Düzce Belediyesi iştirak şirketlerde yönetim değişti

Düzce Belediyesi iştirak ortakları olan şirketlerde yapılan genel kurullar sonucu yönetim kurullarında bazı değişikliklere gidildi.

Düzce Belediyesi iştirak ortakları olan şirketlerde yapılan genel kurullar sonucu yönetim kurullarında bazı değişikliklere gidildi.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinde pandemi dolayısıyla yapılamayan 2020 yılı genel kurul toplantıları gerçekleştirildi. Yapılan toplantılarda yeni yönetimler şu şekilde oluşturuldu.

Beltaş'ta yönetim kurulu başkanı Fevai Arslan olurken yönetim kurulu üyeleri ise Tuncay Şahin, Serkan Yılmaz, Kenan Varol ve Ahmet Azap oldu.

Belka şirketinde ise yönetim kurulu başkanı Sinan İnan olurken yönetim kurulu üyeleri Burçin Sarıcan ve Cihan Ünal oldu.

Beltur şirketinin yönetim kurulu başkanı Hüdaver Gösterişli oldu. Yönetim kurulu üyeleri Önder Tonyalı, Ertan Taşlı, Ataç Aki, Yüksel Bölük ve İmran Aktepe görev alacak.

Ulaşım A.Ş. şirketinin yeni dönemdeki başkanı Cengiz Tuncer olurken birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyeleri de Yavuz Yılmaz, Muzaffer Yiğit, Gürkan Özbakır ve Murat Aydın olarak belirlendi.

Son olarak Bahçeşehir A.Ş'nin yönetim kurulunda Nurullah Yıldız ve Recep Tuna yer aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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