: Düzce babasını çektiği acıları görünce cihaz geliştirdi

02.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:47

Babasını çektiği acıları görünce cihaz geliştirdi

DÜZCE Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Elif İnce (17), kanser teşhisi konulan babasının damarlarının incelmesi sonucu yaşadığı sorunları görünce damarları görüntüleyen cihaz geliştirdi. Elif İnce, cihazı geliştirmek istediğini söyledi.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Elif İnce'nin, 2018 yılında kanser teşhisi konulan babası kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Tedavi ilerledikçe İnce'nin babasının damarları inceldi ve sağlık çalışanları damarlarını bulmak konusunda zorluk yaşamaya, baba ise acı çekmeye başladı. Elif İnce ise babasının bu durumu karşısında damarların daha kolay bulunması için bir cihaz geliştirmeye karar verdi. BİLSEM'e giden ve araştırmalar yapan Elif İnce, tamamen amatör malzemelerle yaptığı cihaz sayesinde vücutta incelen damarlar dahil tüm damarları görüntülemeyi başardı. Elif İnce cihazın geliştirilmesi için çalışma başlattı.

Cihazla ilgili açıklama yapan Elif İnce, "2018 yılında babama kanser teşhisi konuldu. O günden beri hastanelere sık sık gidip geliyorum. Kemoterapi aldığı dönemde damarları çok inceldiğinden hemşirelerin uygun damarı bulmakta sıkıntı yaşadığını fark ettim. Bunun üzerine BİLSEM'e geldiğimde beyin fırtınası yapmaya başladık. Biraz literatür taraması yaptığımda fark ettim ki kanımızdaki hemoglobin kızılötesi ışığı soğuruyormuş. Bizde görünür ışığı engelleyerek, kamerada ufak bir değişiklik yaptık. Kızılötesi ışınlarla damarların daha net görünmesini sağladık." dedi.

İnce, cihazın geliştirilmesi için daha kaliteli malzemelere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kullandığımız malzemeler çok amatör malzemeler. Klasik her yerde bulunacak bir webcam, herhangi bir elektronik mağazasından aldığımız kızılötesi led kullanarak gerçekleştirdik. Biz elimizdeki imkanlarla istediğimiz kalitede elbette ki kaliteli görüntü alamıyoruz. Tam netliği sağlayamadık. Ancak HD kameralarla daha kaliteli filtrelerle ve ledlerle çalışabilirsem çok daha iyi görüntüler alabilirim" diye konuştu.

"GÖZLÜK OLARAK TASARLAMAK İSTİYORUM"

Elif İnce geliştirdiği cihazı gözlük olarak tasarlamak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlerleyen aşamalarda bunu taşınabilir ve gözlük haline getirmeyi planlıyoruz. Çünkü şu hali ile benim elime odaklı ve ben bunu hareket ettiremiyorum ama ileride gözlük haline getirdiğimde birebir hastanelerde kullanılabilecek. Özellikle onkoloji ve çocuk bölümlerinde kullanılmasını istiyoruz. Çünkü kanser hastalarında damarlar inceldiği için hemşireler damarları bulmakta zorluk çekiyorlar. Çocuklarda da vücut gelişimleri bizim seviyemizde olmadığı için hem çocuklar acı çekiyor hem de hemşirelerin üzerine yük biniyor. Kim olursa olsun karşısında ki insanın acı çekmesini istemez. Bizde istemiyoruz, o yüzden bu projeyi geliştirdik."

Kaynak: DHA

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