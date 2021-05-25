Duygulandıran buluşma

Hatay'da, hamileliğinin 7. ayında korona virüs nedeniyle sezaryenle doğum yapan annenin 15 gün sonra bebeğiyle ilk buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hatay'da, hamileliğinin 7. ayında korona virüs nedeniyle sezaryenle doğum yapan annenin 15 gün sonra bebeğiyle ilk buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan 32 haftalık gebe Eylül Özge Avcı (31), 23 Nisan'da karın ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Avcı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Solunum sıkıntısı çeken Avcı, yoğun bakımdayken sezaryenle doğum yaptı. 1,7 kilogram ağırlığında dünyaya gelen "İklim" bebek de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Zorlu sürecin ardından uygulanan tedaviyle solunum cihazından kurtulmayı başaran anne Avcı, 15 günün ardından hastanede bebeğiyle ilk kez buluştu. Annenin kuvözdeki bebeğiyle buluşma anı duygusal anlar yaşattı.

Bebeğini ilk gördüğü an çok heyecanlandığını belirten Avcı, anneliğin tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi.

Hastanenin yoğun bakım uzmanı Dr. Volkan Alparslan, anne ve bebeğinin 15 kişilik ekibin çabalarıyla sağlıklarına kavuştuğunu belirterek, "Anne, kritik süreçten kritik müdahalelerle kurtuldu. Annemiz yoğun bakım yatışının ilk gününde yapay solunum cihazına bağlandı ve buna rağmen kandaki oksijen düzeyi tutulamadığı için acil ameliyata alınıp bebek sezaryenle doğurtuldu. Sonrasında tekrardan hayata döndürebilmemiz için ECMO gibi özel tedaviler uygulandı. Yaklaşık 10 günlük bir yoğun bakım tedavi süreci sürdü ve çok şükür bize güzel bir umut oldu" dedi.

Dr. Alparslan, İklim bebeğin tedavisinin de yoğun bakımında sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı