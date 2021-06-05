Duygu Özaslan hayata döndü
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Duygu Özaslan hayata döndü

Duygu Özaslan hayata döndü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yeniden Bodrum'a gitti. 10 gün önce babasını kaybeden sosyal medya fenomeni Özaslan, hayata döndü. İşte detaylar....

Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Bodrum'a gitti. 10 gün önce kalp kirizi sonucu babasını kaybeden sosyal medya fenomeni, bikinili karelerini Instagram'dan paylaştı.

Özaslan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Sosyal medya fenomeni fotoğraflara, kiraz emojisi koydu.

Özaslan, sevgilisiyle spor yapmadan önce çektiği video'yu da Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Babasını kaybeden Özaslan, "Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Duygu Özaslan hayata döndü
Duygu Özaslan hayata döndü
Duygu Özaslan hayata döndü
Duygu Özaslan hayata döndü

Kaynak: Snob Magazin

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