Duygu Özaslan hayata döndü
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yeniden Bodrum'a gitti. 10 gün önce babasını kaybeden sosyal medya fenomeni Özaslan, hayata döndü. İşte detaylar....
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Bodrum'a gitti. 10 gün önce kalp kirizi sonucu babasını kaybeden sosyal medya fenomeni, bikinili karelerini Instagram'dan paylaştı.
Özaslan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Sosyal medya fenomeni fotoğraflara, kiraz emojisi koydu.
Özaslan, sevgilisiyle spor yapmadan önce çektiği video'yu da Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.
Babasını kaybeden Özaslan, "Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Snob Magazin