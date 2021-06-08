Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti
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Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

10 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu babasını kaybeden Duygu Özaslan, sosyal medya paylaşımları yüzünden bazı takipçileri tarafından sert yorumlar aldı. 30 yaşındaki fenomen, eleştirilere kulak tıkayarak el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti. Özaslan, yapılan eleştirilere ise "Enerjimi negatife fokuslamayı hiçbir zaman seçmiyorum. Hele böyle kötü niyetlere hiç" karşılığını verdi.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde babasını kaybederek tarifsiz bir acı yaşadı. Yeni kaybettiği babasının ardından basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile birlikte yeniden Bodrum'a giden Özaslan, sosyal medya hesabından bikinili fotoğraf paylaşınca takipçileri tarafından eleştirilmişti.

EL KADAR BİKİNİSİ İLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Takipçileri tarafından sert eleştirilere maruz kalan 30 yaşındaki fenomen sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Avuç içi kadar bikinisi ile kamera karşısına geçen Duygu Özaslan, eleştirilere inat ardı ardına paylaşım yaptı.

Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

"Enerjimi negatife fokuslamayı hiçbir zaman seçmiyorum. He böyle kötü niyetlere hiç" mesajını veren fenomen isim takipçilerini ikiye böldü. Paylaşıma gelen yorumlardan çoğu olumsuz olsa da Duygu Özaslan'a destek verenler de oldu.

Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti

"BABANI YENİ KAYBETMEDİN Mİ?"

Bazı takipçileri, Duygu Özaslan'ın sosyal medya paylaşımlarına karşı, "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" sert eleştirilerde bulunmuştu.

Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti
Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti
Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti
Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti
Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti
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Burak Akdoğan
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Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti - Haberler Magazin
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