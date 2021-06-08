Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti

10 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu babasını kaybeden Duygu Özaslan, sosyal medya paylaşımları yüzünden bazı takipçileri tarafından sert yorumlar aldı. 30 yaşındaki fenomen, eleştirilere kulak tıkayarak el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti. Özaslan, yapılan eleştirilere ise "Enerjimi negatife fokuslamayı hiçbir zaman seçmiyorum. Hele böyle kötü niyetlere hiç" karşılığını verdi.