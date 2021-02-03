Duygu Özaslan bu kez mouse tanıtımıyla sosyal medyanın diline düştü

Yaptığı açıklamalarla sık sık alay konusu olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu kez mouse tanıtımı ile olay oldu. Özaslan, yeni bir ürün gibi nasıl çalıştığını anlattığı mouse ile kullanıcılardan, yüzlerce yorum aldı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, alay konusu olan bir reklam tanıtımına daha imza attı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir markanın mouse reklamını yapan Özaslan, tanıtımda kullandığı açıklamalarla bu kadarı da olmaz dedirtti.

"DUYGU ÖZASLAN'LA TEKNOLOJİ KEŞFİ"

1964 yılında icat edilen mouse'un yeni bir ürün gibi nasıl çalıştığını anlatan fenomen isim, "Microsoft'un böyle rengarenk kablosuzlarından aldım. Bunu (USB alıcısı) böyle takıyorsunuz ve direkt kullanabiliyorsunuz. Taşınabilir." ifadelerini kullandı. Fenomenin paylaşımına, "İstediğimiz gibi hareket ettirebiliyorsak işime yaradı bu reklam.", "Teknoloji dünyasında kartlar yeniden dağıtılır bu bilgiyle.", "Duygu Özaslan'la teknoloji keşfi." şeklinde yorumlar yapıldı.

DAHA ÖNCEDE ALAY KONUSU OLMUŞTU

Duygu Özaslan, geçtiğimiz haftalarda bir suluk markasının reklamını yapmış, sosyal medyanın alay konusu olmuştu. Özaslan, dalga konusu olduğu reklam tanıtımında, "Bittikçe doldurabiliyorsunuz, yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.