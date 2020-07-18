Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
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Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi

Son dönemde selülitli pozlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez objektiflere yakalandı.

Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
18.07.2020 22:00 | Son Güncelleme: 18.07.2020 22:23

Geçtiğimiz günlerde kaldığı otel odasından bir fotoğraf paylaşan Duygu Özaslan'ın arkasında duran pembe sweat detayı dikkat çekmişti. O pembe sweatin, Özaslan'ın da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu öne sürülmüştü.

OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR

Bu iddiaların üzerinden çok geçmeden Özaslan ve Mutaf el ele görüntülendiler. Basketbolcu Can Maxim Mutaf, Urla'da bir şarap bağından çıkarken objektiflere takıldı.

CAN MAXİM MUTAF KİMDİR?

Can Maxim Mutaf, 9 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1.94 metre boyunda ve 85 kilo. Babası Türk, annesi Rus kökenli. Mutaf'ın Rusya vatandaşlığı da bulunmaktadır. Can Maxim Mutaf'ın Fenerbahçe Ülker'de ilk maçı Axa Barcelona'ya karşı 2006-2007 sezonunda olmuş ve bu karşılaşmada 35 dakika görev almıştır. Euroleague'da 2010-2011 sezonunda zaman zaman süre almıştır. Oyuncu 2012-2013 sezonunun Ocak ayında Fenerbahçe Ülker tarafından sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiralanmıştır. Mutaf, şu anda Frutti Extra Bursaspor basketbol takımında kariyerini sürdürüyor.

Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
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