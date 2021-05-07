Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var"

İhlas Haber Ajansı / BEKİR BURAK CANBOLAT - Haberler | Güncel

Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var" Osmaniye'de bir otomobilin kaputuna giren yavru kedi itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı Osmaniye'de bir vatandaş, markete gittiği sırada park halindeki otomobilin kaputundan gelen kedi sesine duyarsız kalamadı.

Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var"

Osmaniye'de bir otomobilin kaputuna giren yavru kedi itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir vatandaş, markete gittiği sırada park halindeki otomobilin kaputundan gelen kedi sesine duyarsız kalamadı. Otomobil çalıştığında kedinin zarar göreceğini düşünen duyarlı vatandaş sürücüyü uyarmak için aracın camına "Kaputta kedi var" notunu bıraktı. Yazıyı fark eden otomobil sahibinin itfaiye ekiplerinden yardım istemesiyle araçta sıkışan yavru kedi bir saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Osmanlı Mahallesi Akyar Caddesinde bulunan apartmanın bahçesinde park halindeki bir otomobilin kaputuna kedi girdi. İsmail Biçici isimli bir vatandaş, markete gittiği sırada kaputun altından gelen kedi sesine duyarsız kalmadı. Etrafta araç sahibini bulamayan Biçici, araç çalıştığında kedinin zarar görmemesi için otomobilin camına sürücüyü uyaran "Kaputta kedi var" notunu bıraktı. Camdaki notu gören araç sahibi Tarık Gedik, kediyi kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkartmak istedi. Başarılı olamayan Gedik, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarında desteği ile otomobilin kaputundan bagaj kısmına kaçan yavru kediyi bir saat süren çalışmayla kurtardı. Daha sonra başka bir aracın kaputuna giren yavru kedi bu defa bulunduğu yerden kolaylıkla kurtarıldı.

Araçtan kedinin çıkası için bir saat uğraştıklarını ifade eden araç sahibi Tarık Gedik, "Kendi imkanlarımızla çıkartamayınca itfaiyeyi aramak zorunda kaldık. Komşum İsmail abide yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri ile birlikte arabadan kediyi çıkartmış olduk" diye konuştu.

Kediye zarar gelmemesi için aracın camına not bıraktığını belirten İsmail Biçici, "Sabah markete giderken arabanın içinden ses geldiğini duydum. Arabayı hareket ettirirler bir sıkıntı olur diye bir kağıt parçasına not yazdım, kaputta kedi var diye. Tekrar marketten geldiğimde itfaiye gelmiş kediyi çıkartmaya uğraşıyorlardı. Bende yardımcı oldum beraber çıkarttık yavru kediyi" dedi.

Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: 'Kaputta kedi var'
Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: 'Kaputta kedi var'
Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: 'Kaputta kedi var'
Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: 'Kaputta kedi var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR BURAK CANBOLAT

Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi çıkan yangında küle döndü! O anlar kamerada
Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi çıkan yangında küle döndü! O anlar kamerada
Son dakika haber! Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber! Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü
Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Cem Yılmaz Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ali Tandoğan Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 09:00:59. #1.15#

title