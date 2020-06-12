Duyarlı polis memurundan örnek davranış
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Duyarlı polis memurundan örnek davranış

Afyonkarahisar'da bir trafik polisi, yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmekte zorluk çektiğini görünce kendisine gideceği yere kadar eşlik etti.

12.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:29

Afyonkarahisar'da bir trafik polisi, yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmekte zorluk çektiğini görünce kendisine gideceği yere kadar eşlik etti.

Kent meydanında görev yapan trafik polisi, 85 yaşındaki vatandaşın karşıya geçmekte zorlandığını fark etti.

Duyarlı polis memuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki kısıtlamaların ardından aylar sonra ilk kez sokağa çıktığı öğrenilen yaşlı adama, gideceği yere kadar eşlik etti.

Polisin örnek davranışı, çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.

Orada bulunanlardan Mevlüt Yılmaz, polis memurunun bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Polis memurumuz çok güzel bir davranışta bulundu. Yaşlılarımızın eli dolu olsa poşetini alıp götürmek isteriz. Elimizden geldiğince yardımcı olmak isteriz. Biz gençlere örnek bir davranış olmuş. En güzel davranış olmuş." diye konuştu.

Duyarlı polis memurundan örnek davranış

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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