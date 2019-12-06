Duvara bantlanmış muz 120 bin dolara satıldı

06.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:58

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami şehrinde düzenlenen Art Basel Sanat Festivali kapsamında sergilenen ve sadece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserine 120 bin dolara alıcı çıktı.



İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan post-modern eser, Miami'deki bir süpermarketten alınan bir adet muz ve 15 santim uzunluğunda bir koli bandından oluşuyor. Söz konusu muz, arkası beyaz fonlu bir duvara yapıştırılmış. Euronews.com'da Görüntüle