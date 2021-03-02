Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamaların ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre, düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokağa çıkma süreleri 1 saat uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları duyurdu. Açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocuklarla ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıp kaldırılmayacağı merakla bekleniyordu.

DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA KISITLAMA KALKTI

İçişleri Bakanlığı'nın gece saatlerinde yayımladığı genelgede bu soru da cevabını buldu. Buna göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

SOKAĞA ÇIKMA SÜRESİ 1 SAAT UZATILDI

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasına göre kısıtlamanın uygulanmayacağı iller:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van Orta Risk Grubunda Yer Alan İller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Kısıtlamanın devam ettiği iller: