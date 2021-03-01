Düşük ve orta riskli iller normalleşti! İşte 42 kentin olduğu liste
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Düşük ve orta riskli iller normalleşti! İşte 42 kentin olduğu liste

01.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:02
Düşük ve orta riskli iller normalleşti! İşte 42 kentin olduğu liste

Risk haritasına göre düşük ve orta riskli kentlerimiz kademeli normalleşmeye geçti. Ankara, Bursa gibi 42 ilin olduğu listede sokağa çıkma kısıtlaması dahil çok sayıda yasak kalktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kısıtlamalarının uygulanmasına illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilerin belirlendiğini açıkladı.

Yayınlanan haritada Ankara ve 41 il sarı renk ile gösterildi ve orta riskli iller arasında yer aldı.

Ankara ve 41 ilde normalleşme süreci nasıl olacak sorusunun yanıtı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre şöyle:

  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı.
  • 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruptakilerin sınırlı saatlerde sokağa çıkma uygulaması kaldırıldı.
  • Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürüyor.
  • Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim tüm sınıflarda başlıyor.
  • Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
  • Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ile 19 arasında faaliyet gösterebilecek.
  • Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler maksimum 100 kişinin katılımı ile yapılabilecek.
  • Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları 300 kişiyle yapılabilecek.

İŞTE NORMALLEŞEN 42 ŞEHİR

Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir,Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Düşük ve orta riskli iller normalleşti! İşte 42 kentin olduğu liste

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