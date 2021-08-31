Düşük riskli iller arasına giren Karabük'te hedef daha hızlı aşılama

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla düşük riskli iller arasına giren Karabük'te aşılama hızının yükseltilmesi hedefleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla düşük riskli iller arasına giren Karabük'te aşılama hızının yükseltilmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, Karabük'ün birinci doz aşılamada yüzde 75'lik oranı yakaladığını ve bu sayede düşük riskli iller arasında yerini aldığını hatırlattı.

Tüm vatandaşlara kendilerine verdikleri destek için teşekkür eden Sarı, salgının başından bu yana fedakarca çalışan tüm sağlık personeline şükranlarını sundu.

Sarı, aşılamada yüzde 75'lik oranın kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak birinci doz aşılamanın yanı sıra bizim ikinci doz aşılamada da hızlı bir şekilde hareket etmemiz hatta ikinci doz aşılarını tamamlamış olup da üçüncü doz hakkını elde eden vatandaşlarımızın da bir an önce üçüncü dozlarını olmalarını arzu ediyoruz. Şu an için yüzde 75'lik oran bizleri mutlu etse de bu oran kesinlikle yeterli değil. Daha da hız kazanmamız gerekiyor. Özellikle ikinci doz aşılamada il olarak yüzde 60'lar seviyesindeyiz. Bu oranı da artırmamız gerekiyor."

Kentte şu anda 20 binden fazla kişinin ikinci doz aşıyı beklediğini dile getiren Sarı, bunlar arasında yaklaşık 8 bin kişinin ikinci doz aşı vakti gelmesine rağmen henüz aşılarını yaptırmadığını bildirdi.

Sarı, aşı yaptırmayan kişilere bir an evvel aşılarını olmalarını tavsiye ederek, şöyle konuştu:

"Hiç vakit kaybetmeden ikinci doz aşı vakti gelen vatandaşlarımızın aşılarını olmalarını hatta daha önce iki doz Sinovac aşısı yaptırmış olup da üçüncü doz aşıya hak kazanan vatandaşlarımızın da hiç vakit kaybetmeden aşılarını olmalarını istirham ediyorum. Önümüzdeki günlerde okullar açılacak. Üniversitemize il ve yurt dışından pek çok öğrenci gelecek. Bu da ciddi bir sosyal hareketliliğe sebep olacak. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın özellikle aşı olmayan vatandaşlarımızın veya aşı takvimini tamamlamamış vatandaşlarımızın acele etmelerini ve bu sosyal hareketlilik hız kazanmadan bir an önce aşılarını tamamlamalarını öneriyorum."

Salgının başından bu yana edindikleri tecrübeye göre sosyal hareketlilik arttığında vaka sayılarında da artış görüldüğünü vurgulayan Sarı, "Şu anda da vaka sayılarımız yüksek. Bunun daha da artması durumunda sağlıkta ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Böyle bir sıkıntı yaşamamak için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu