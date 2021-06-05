Düştüğü yerden iki saat sonra kurtarıldı
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Düştüğü yerden iki saat sonra kurtarıldı

Düştüğü yerden iki saat sonra kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

- Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaca çıkan bir kişi, yaklaşık 10 metreden aşağıya düştü.

- Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaca çıkan bir kişi, yaklaşık 10 metreden aşağıya düştü. Çeşitli yerlerinden kırıklar oluşan vatandaş, UMKE ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden iki saat sonra kurtarılabildi.

Olay, Karasu ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden Ali Altundal (59), kendi fındık bahçesinde budamak için çıktığı fındık ağacından bir anlık dikkatsizliği sonucu 10 metre aşağı düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli ve ulaşıma zor olması nedeniyle ambulansın ilerleyememesi sonucu bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

600 METRE SEDYE İLE TAŞINDI

Ekipler, yoldan 600 metre uzaklıktaki olay yerine yaya olarak ulaşarak Altundal'ı bulunduğu çıkarttı. UMKE ve AFAD ekiplerince sedye yardımıyla taşınarak sağlık ekiplerine teslim edilen Ali Altundal, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklıklar olduğu tespit edilen Altundal, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kurudere Mahallesi Muhtarı Hasan Emanet ve Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Eyüp Dinç, özverili çalışmalarından dolayı UMKE ve AFAD ekiplerine teşekkür ettiklerini belirtti.

(Esra Angün/İHA)

Düştüğü yerden iki saat sonra kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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