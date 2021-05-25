Düştüğü sanılan paraşütçü ekipleri alarma geçirdi
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Düştüğü sanılan paraşütçü ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Yakup Fatih Şaşmaz - Haberler | 3. Sayfa

- Düştüğü sanılan paraşütçü ekipleri alarma geçirdi Paraşütçü iniş sırasında akrobatik hareketler yapınca düştü sanıldı, ekipler her yerde onu aradı İzmir'in Tire ilçesinde, akrobatik hareketler yaparak iniş yapan paraşütçünün düştüğünü sanan çevre sakinleri, durumu ekiplere bildirince...

- Düştüğü sanılan paraşütçü ekipleri alarma geçirdi

Paraşütçü iniş sırasında akrobatik hareketler yapınca düştü sanıldı, ekipler her yerde onu aradı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, akrobatik hareketler yaparak iniş yapan paraşütçünün düştüğünü sanan çevre sakinleri, durumu ekiplere bildirince bölgeye gelen polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri, genci aramaya başladı. Düştüğü sanılan genç sporcunun bir süre sonra sağ salim bulunması üzerine herkes derin bir nefes aldı.

Olay, Tire ilçesi İbn-i Melek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi ve profesyonel yamaç paraşütü sporcusu Oğulcan Ak, Güme Dağı zirvesinden Kömürcüoğlu Geçidi yakınlarındaki pistten kalkış yaptı. Tire semalarında uzun bir uçuş yapan genç paraşütçü, inmek üzereyken akrobasi hareketleri yapınca çevredekiler gencin düştüğünü sandı. Vatandaşlar hemen durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri, paraşütçünün düşmüş olabileceği bölgeyi taramaya başladı. Yapılan aramalar neticesinde çok geçmeden genç sporcu paraşütünü toplarken bulundu. Gencin normal normal şekilde iniş yatığını öğrenen herkes derin bir nefes aldı.

"Hareketler takla gibi göründüğü için çevreden görenler de haksız değil tabi"

Olayın şokunu bir süre üzerinden atamayan sporcu Oğulcan Ak ise yaptığı açıklamada, "Akşamüstü Güme Dağı zirvesinden kalkış yaptım. Akşam olunca da hızlıca ineyim ve akrobasi olsun diye 'ringover' ve 'sprial' dediğimiz bazı manevraları yaptım. Yaptığım hareketler takla gibi göründüğü için çevreden görenler de haksız değil tabi. Duyarlılıkları için hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

(YFŞ-Mİ-HG-

Düştüğü sanılan paraşütçü ekipleri alarma geçirdi
Düştüğü sanılan paraşütçü ekipleri alarma geçirdi
Düştüğü sanılan paraşütçü ekipleri alarma geçirdi
Düştüğü sanılan paraşütçü ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Fatih Şaşmaz

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