'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı (4)
ABLASI DA TUTUKLANDIAntalya'da, sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Gökhan Çınar'ın ablası Ümran Çınar da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
03.08.2020 21:10 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:37
ABLASI DA TUTUKLANDI
Antalya'da, sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Gökhan Çınar'ın ablası Ümran Çınar da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ümran Çınar da çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ümran Çınar'ın tutuklanma nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA