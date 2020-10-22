İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü
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İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü

22.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:07

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü.

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü

İSTANBUL - İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotu yaralı olarak kurtarıldı. Pilot 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü
İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü
İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü
İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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