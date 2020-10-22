İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü.

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü

İSTANBUL - İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotu yaralı olarak kurtarıldı. Pilot 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı