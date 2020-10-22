İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü
22.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:07
İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü.
İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı düştü
İSTANBUL - İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotu yaralı olarak kurtarıldı. Pilot 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı