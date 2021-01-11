Düşen Endonezya uçağına ilişkin arama çalışmaları sürüyor
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Düşen Endonezya uçağına ilişkin arama çalışmaları sürüyor

11.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:40

Arama kurtarma çalışmalarından detaylar CAKARTA - Endonezya'da radardan kaybolduktan sonra Jakarta bölgesinde denize düştüğü tespit edilen Sriwijaya Havayolları SJ 182 kodlu yolcu uçağına ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarından detaylar CAKARTA - Endonezya'da radardan kaybolduktan sonra Jakarta bölgesinde denize düştüğü tespit edilen Sriwijaya Havayolları SJ 182 kodlu yolcu uçağına ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yolcuların bulunması için süren operasyona Endonezya Deniz Kuvvetlerinden dalgıçlar da eşlik ediyor.

Düşen Endonezya uçağına ilişkin arama çalışmaları sürüyor
Düşen Endonezya uçağına ilişkin arama çalışmaları sürüyor
Düşen Endonezya uçağına ilişkin arama çalışmaları sürüyor
Düşen Endonezya uçağına ilişkin arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dwi Ari Prastyanto

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