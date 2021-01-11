Düşen Endonezya uçağına ilişkin arama çalışmaları sürüyor

Arama kurtarma çalışmalarından detaylar CAKARTA - Endonezya'da radardan kaybolduktan sonra Jakarta bölgesinde denize düştüğü tespit edilen Sriwijaya Havayolları SJ 182 kodlu yolcu uçağına ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yolcuların bulunması için süren operasyona Endonezya Deniz Kuvvetlerinden dalgıçlar da eşlik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dwi Ari Prastyanto