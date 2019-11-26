Dursunbey Kent Konseyi Başkanı Yusuf Turhan Oldu

26.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:20

Uzun bir aradan sonra yeniden yapılanan ve resmi bir kimliğe kavuşan Dursunbey Kent Konseyi'nin genel kurulu yapıldı. Kent Konseyi'nin yeni başkanı Dursunbey Belediyespor Başkanı Yusuf Turhan oldu.



Dursunbey'de 2010 yılında kurulan Kent Konseyi yeni dönemde resmi bir kimliğe bürünerek yeniden yapılandırıldı. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile kurulumu gerçekleşen Kent Konseyinin ilk genel kurulu 26 Kasım'da gerçekleşti. Dursunbey Belediyesi etüd proje müdürlüğü tarafından organize edilen genel kurul toplantısına, İlçede bulunan tüm sivil toplum kuruluşları davet edildi.



Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen genel kurula Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Türkiye Kent Konseyleri Birliği yöneticisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol ile İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kent Konseyinin yerel idareye önemli tavsiyelerde bulunacağına inandığını ve şehre sahip çıkma açısından önemli bir kuruluş olacağını ifade etti. Dursunbey'de daha önce Danışma ve Dayanışma toplantılarının yapıldığını hatırlatan Başkan Bahçavan, önemli kararların alındığı bu platformun artık Kent Konseyi ile bir araya geleceğini hatırlattı. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Bahçavan, alınacak olan kararların hayırlar getirmesini temenni etti. Başkan Bahçavan'ın ardından söz alan Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Demokratik bir platform olan Kent Konseyinin İlçede kuruluyor olmasından çok memnun olduğunu ifade etti. Dursunbey'in bütün renklerinin bu konseyde yer aldığını söyleyen Temizkan, hem belediyenin hem kaymakamlığın yükünü hafifletecek olan konseydeki çalışmanın öneminin büyük olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından ise divan seçimi gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir Başkanlığında oluşan divan sonrası Kent Konseyinin yönergesi ve yönetim kurulu üyeleri oylandı. Yapılan açık oylama da Kent konseyi Başkanlığına Dursunbey Belediyespor Başkanı Yusuf Turhan seçildi. Kent Konseyi yönetim kurulu ise Alparslan Avcı, Fatih Akbaba, Orhan Turhan, Oğuz Çakırcalı, Ömer Faruk Uçar, Mesut Gültekin, Hüseyin Bulut, Erol Bahar isimlerinden oluştu. Seçim sonrası Türkiye Kent Konseyleri Birliği yöneticisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı Kent konseyinin genel yapısı hakkında bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi. Konseyde yer alan STK temsilcilerinin de söz aldığı toplantı sonrası genel kurul sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA