Dursunbey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı
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Dursunbey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı

Dursunbey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Atam - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü Cumhuriyet Meydanında düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü Cumhuriyet Meydanında düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Atatürk Anıtına resmi kurumların çelenk sunmasıyla başlayan programının ardından Cumhuriyet alanından kortej yürüyüşü ile Kent meydanındaki Şehitlik Anıtı önüne gelindi.

Şehitlik Anıtında Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan halka hitaben yaptığı konuşmada, "Dursunbey'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere vatan müdafaası için korkmadan, cesaretle destan yazan tüm kahraman şehit rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Kent meydanında ilçede yaz okulları kapsamında etkinliklere katılan öğrencilere ve eğitimcilere plaketler verildi. İlçenin birçok yerinde aşure standları açıldı. Kent Meydanındaki aşure standında Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan birlikte aşure dağıtımını başlattı. Öğlen namazının ardından Çarşı Camiinde Mevlid okutuldu.

Dursunbey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı
Dursunbey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam

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