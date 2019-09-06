Dursunbey'de belediye kademesi yapımına başlandı

06.09.2019 15:19

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve 8 Bin metrekarelik alana kurulan, Fen İşleri kademesinin yapımına başlandı.



Alt ve üst yapı çalışmaları ile geçtiğimiz dönemde başarılı bir ivme çizen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yeni dönem için vaat ettiği projelerin yapımına start verdi. Dursunbey Belediye Fen işleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında ilçeye 8 bin metrekarelik alana yerleşecek olan bir kademe yapılacak.



Belediye Hayvan pazarı yanında bulunan alanda başlatılan çalışmalar kapsamında alan düzeleme ve dolgu çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Furkan Duman; "Bilindiği gibi mevcut fen işleri depomuz hem Suçıktı bölgemize görsel açıdan zarar veriyor hemde birimimizin ihtiyaçlarını maalesef karşılamıyor. Her geçen gün artan araç ve ekipman envanterimizde maalesef burada muhafaza edilemiyor. Belediye Başkanımızın vaatleri arasında da yer alan proje kapsamında bizde 8 bin metrekarelik alanda çalışmalarımıza başladık. Projemiz tamamlandığında hem açık alan hem de kapalı alan olarak İlçemizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak bir kademeye kavuşacağız. En sevindirici kısım ise İlçemizin değeri olan Suçıktımız için geniş bir alanı terk ederek burada farklı projelerin yapılmasına olanak sağlayacağız. Fen işleri servisimizin daha verimli bir ortamda çalışması için bu projeye öncelik veren Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Çalışmaların aralıksız devam ettiği alanda önümüzdeki günlerde inşaat çalışmaları da başlayacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA