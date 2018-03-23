Dursunbey'de 11 Bin Fidan Dağıtıldı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla 11 bin fidan dağıtıldı.

Dursunbey Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe, Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Oldun, Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay katıldı.

Atalay, dağıtımın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin akciğeri gibi olan ormanların en büyük zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.

Binlerce bitki ve hayvan türünün yaşadığı ormanların birçok faydasının olduğunu anlatan Atalay, "Her orman birer oksijen ve yağmur fabrikası gibidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkeler, sadece çölleşmekle kalmazlar, sahip oldukları en değerli şeyi ve en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olurlar. Bu fidanlarımızı mutlaka toprak ile birleştirelim." dedi.