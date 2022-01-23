Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2) - Haberler
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Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)

Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Razaman Filiz - Haberler | Güncel

'HERHANGİ BİR HASARA RASTLANMADI'Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan saha çalışmalarında, herhangi bir hasara rastlanmadığı bildirildi.

BALIKESİR (DHA) - 'HERHANGİ BİR HASARA RASTLANMADI'

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan saha çalışmalarında, herhangi bir hasara rastlanmadığı bildirildi. Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "İlçemizde meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin ardından görevlendirilen belediyemiz teknik ekibi saha çalışmaları tamamlandı. Ayvacık Mahallemiz ve bölgedeki tüm mahallelerimizde tarama yapan ekiplerimiz, herhangi bir hasara rastlamamıştır. Hasar tespit çalışmalarımız son bulurken, tüm hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), -


Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)

Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)

Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)

Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)

Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)

Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)

Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)

Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)

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Demirören Haber Ajansı / Razaman Filiz - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Güncel, Haber

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