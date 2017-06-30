Ardahan'da, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri" başladı.



Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam, düzenlenen program öncesi, misafirlerini Ardahan-Kars karayolunda davul-zurnayla karşıladı.



Kısa süre halay çeken misafirler buradan programın düzenleneceği Dursun Akçam Kültür Evi'ne geçti.



Vakıf Başkanı Akçam, burada yaptığı konuşmada, bu yılki etkinliklerde özellikle "sözlü kültürün yaşamdaki yeri"nin konu edileceğini, yöre kültürünü farklı konularla ele alacaklarını belirtti.



Ardahan'ın, kapısı sürekli açık olan ve herkese söz hakkı vermeye çalışan bir kültür yuvası olduğunu anlatan Akçam, "Dursun Akçam ailesi kendi olanaklarıyla bu yuvayı kurdu. Buraya her yıl ülkenin çeşitli yerlerinden bilim adamları, tiyatrocular, sinemacılar geliyor. Ardahan'ın gençleri söz konusu etkinliklerle kendilerini ifade etme olanağı buluyor. Burada insana yönelik bir yatırım var. Ardahan'ın kır çiçeği coğrafyası kadar zengin bir kültür coğrafyası ayakta tutulmaya çalışılıyor." dedi.



Yönetmen Reis Çelik ve bazı katılımcıların da konuşma yaptığı programda belgesel ve film gösterimi gerçekleştirildi.



Etkinlikler pazar gününe kadar sürecek.