"Durmayacağım" diyen Trump'ın seçimi kaybettiğini öğrendiği yer sözleriyle çelişti

ABD Başkanlık yarışını Biden'a kaybeden ve "Dürüst oy sayımına kavuşana kadar durmayacağım" diyen Donald Trump'ın, kaybettiğini öğrendiği yer ve devamında sergilediği tutum bu sözleriyle çelişti. Trump, seçim sonucunu Virginia'da bir gol tesisinde öğrenirken, haberin ardından golf oynamaya devam ettiği öğrenildi.

Uluslararası medya ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybettiğini duyurduğu anlarda, Trump'ın Virgina'da golf oynadığı öğrenildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı. Kazanmasının ardından Biden "ABD halkının ülkemize liderlik etmek için beni seçmesinden onur duyuyorum. Önümüzdeki iş zor olacak, ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de, tüm ABD'liler için bir başkan olacağım." açıklamasında bulundu.

TRUMP "DURMAYACAĞIM" DEDİ GOLF OYNAMAYA DEVAM ETTİ

Trump da ülkede 3 Kasım salı günü yapılan seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulması üzerine, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." açıklamasında bulundu. Bu açıklama sonrası başkanlık yarışını kaybeden Trump'ın seçim sonucunu Virginia'da bir gol tesisinde öğrendiği ve haberin ardından golf oynamaya devam ettiği öğrenildi.